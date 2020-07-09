У МОЗ дали рекомендації українцям через зростання смертності від COVID-19

МОЗ України закликав українців дотримуватися рекомендацій щодо заходів обережності, щоб не допустити поширення коронавірусу (COVID-19).

Про це на брифінгу в четвер, 9 липня, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, вказавши на невтішну статистику щодо зростаючого числа летальних випадків.

"Ви повинні надягати маску в приміщенні або при великому скупченні людей. Ви повинні дотримуватися соціальної дистанції, вона становить всього 1,5 метра. Також потрібно користуватися антисептиком. При використанні цих рекомендацій ви знижуєте ризик зараження коронавірусною інфекцією", – сказав міністр.

Степанов додав, що в зоні ризику люди старше 60 років і пацієнти з супутніми захворюваннями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 9 липня, в Україні офіційно підтверджено 51 224 випадки коронавірусної інфекції. З них 810 виявлено за минулу добу.