У морі на українському курорті знайшли послання в пляшці: фото листа

Відпочивальники в Мелітополі (Запорізька область) знайшли на березі Азовського моря пластикову пляшку з паперовим листом.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла користувачка Світлана Берестовська, поділившись відповідними фото. Лист знаходився у воді місяць – він датований 18 липня 2019 року.
У посланні дівчина Христина побажала всім туристам прекрасного відпочинку, а також застерігала людей не ходити на лиман, бо він кишить комарами.
Ілюстрація. Пляж
Новини Мелітополя
"Щоліта ми живемо біля моря, але сьогодні вперше в житті знайшли послання в пляшці. Дорога дівчино Христино – спасибі за привіти і добрі побажання! На лиман ми не ходимо. Сподіваємося, ваш відпочинок вдався на славу", – написала Берестовська.
У коментарях до посту жінка припустила, що пляшка з посланням припливла або з Приморська, або з Кирилівки, оскільки ближче лиманів немає.
facebook.com/vylkanova
facebook.com/vylkanova
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в смт Кирилівка на берег моря викинуло дивну ляльку з білої шкіри, що нагадує чукчу або ескімоса.
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