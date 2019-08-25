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У морі на українському курорті знайшли послання в пляшці: фото листа

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Відпочивальники в Мелітополі (Запорізька область) знайшли на березі Азовського моря пластикову пляшку з паперовим листом.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла користувачка Світлана Берестовська, поділившись відповідними фото. Лист знаходився у воді місяць – він датований 18 липня 2019 року.

У посланні дівчина Христина побажала всім туристам прекрасного відпочинку, а також застерігала людей не ходити на лиман, бо він кишить комарами.

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Ілюстрація. Пляж

Ілюстрація. Пляж

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"Щоліта ми живемо біля моря, але сьогодні вперше в житті знайшли послання в пляшці. Дорога дівчино Христино – спасибі за привіти і добрі побажання! На лиман ми не ходимо. Сподіваємося, ваш відпочинок вдався на славу", – написала Берестовська.

У коментарях до посту жінка припустила, що пляшка з посланням припливла або з Приморська, або з Кирилівки, оскільки ближче лиманів немає.

У морі на українському курорті знайшли послання в пляшці: фото листа

facebook.com/vylkanova

У морі на українському курорті знайшли послання в пляшці: фото листа

facebook.com/vylkanova

У морі на українському курорті знайшли послання в пляшці: фото листа

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в смт Кирилівка на берег моря викинуло дивну ляльку з білої шкіри, що нагадує чукчу або ескімоса.

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Тема
Літній відпочинок
Місце
Україна Мелітополь
Теги
Азовське море листи фотографии відпочінок
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