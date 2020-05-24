У Києві та інших містах країни в неділю, 24 травня, стартувала акція під назвою "Стоп реванш" проти політики президента Володимира Зеленського, зокрема, щодо капітуляції України перед Росією.
Про це повідомляє у Facebook рух "Рух Опору Капітуляції". У столиці, Львові, Миколаєві, Дніпрі, Запоріжжі й не тільки на мирні демонстрації зібралися тисячі українців (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
"Рік Зеленського – це рік реваншу й ми щодня у цьому переконуємося! Тому 24 травня о 14:00 виходимо на Майдан або на площі своїх міст – зупинимо реванш разом!" – йдеться в повідомленні організатора акції.
Акція "Стоп реванш"
Київ
У Києві акція протесту стартувала на Майдані Незалежності. Народу зібралося багато – декілька сотень людей. Учасники разом заспівали гімн і слухають виступи різних дикторів зі сцени.
Акція "Стоп реванш" у Києві
Скриншот
Зазначимо, що у зв'язку з цим поліція посилила заходи безпеки в центрі столиці – декілька підрозділів силовиків заступили на посилене чергування.
Акція "Стоп реванш" у Києві
dialog.ua
"Щоб не допустити порушень громадського порядку, співробітники столичної поліції, гвардійці, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на посилене чергування. Звертаємося до організаторів та учасників із проханням дотримуватися карантинних обмежень та не порушувати громадський порядок", – повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Акція "Стоп реванш" у Києві
twitter.com/Sofia_A_Z
Акція "Стоп реванш" у Києві
twitter.com/Sofia_A_Z
Акція "Стоп реванш" у Києві
twitter.com/Sofia_A_Z
Дніпро
У Дніпрі всеукраїнська акція протесту "Стоп реванш", організована "Рухом опору капітуляції", стартувала быля Дніпропетровській ОДА. Неподалік сцени, крім учасників, зібралася і велика кількість поліцейських.
Акція "Стоп реванш" у Дніпрі
dialog.ua
Акція "Стоп реванш" у Дніпрі
dialog.ua
Акція "Стоп реванш" у Дніпрі
dialog.ua
Акція "Стоп реванш" у Дніпрі
dialog.ua
Запоріжжя
У Запоріжжі на акцію теж зібралося багато людей. Водночас усі учасники в масках і намагаються тримати соціальну дистанцію.
Акція "Стоп реванш" у Запоріжжі
twitter.com/Saamuray
Акція "Стоп реванш" у Запоріжжі
twitter.com/Saamuray
Львів
Акція "Стоп реванш" у Львові
twitter.com/rok_org_ua
Миколаїв
Акція "Стоп реванш" у Миколаєві
Скріншот
Акція "Стоп реванш" у Миколаєві
Скріншот
Акція "Стоп реванш" у Миколаєві
Скріншот
# рухопору # РікРеванш # СтопРеванш # ніКапітуляції # ЗахістіУкраїну # Львів pic.twitter.com/eKrQ3SIDzD- Рух Опору Капітуляції (@rok_org_ua) May 24, 2020
Акція # СтопРеванш у Запоріжжі, много людей, но усі у масках та намагають тримати соціальну дістанцію. pic.twitter.com/wj1vhD1bY8- 25+ Олександр Шамрай (@Saamuray) May 24, 2020
Майдан зараз #СТОПРЕВАНШ pic.twitter.com/FXoHShOHFo— Sofia (@Sofia_A_Z) May 24, 2020
#рухопору #РікРеванш #СтопРеванш #ніКапітуляції #ЗахистиУкраїну pic.twitter.com/2oyXQLxwUT— Рух Опору Капітуляції (@rok_org_ua) May 24, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський на своїй пресконференції 20 травня заявив, що йому потрібен ще рік на те, щоб завершити боротьбу в питанні врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Мінських домовленостей. Йдеться зокрема і про ще одні переговори з главою РФ Володимиром Путіним.
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