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10 квітня • оновлено в 02:13
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У Миколаєві маршрутника змусили на колінах просити вибачення у ветерана АТО. Відео

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У Миколаєві ветерани російсько-української війни змусили стати на коліна водія маршрутки, який напередодні відмовився везти інваліда війни Олександра Беспалова як пільговика, вигнав його з транспорту та вдарив.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав ветеран АТО Олександр Погребиський. Він повідомив, що з водієм була проведена виховна бесіда. Вона закінчилася тим, що маршрутник вибачився та став на коліна (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Погребиський нагадав, що Беспалов є інвалідом першої групи, оскільки не має ока та частини черепа, які втратив на війні.

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За його словами, крім того, Укртрансбезпека склала 2 протоколи на транспортний засіб. А на самого водія написана заява в поліцію.

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"Не можна зневажливо ставитись до учасників війни з РФ, скільки вже проведено виховних робіт з водіями маршруток, скільки вже вибачились? Не один десяток. Думаю, ця робота буде продовжуватись, поки ці люди не отримають чіткого розуміння поваги до прав учасників війни!" – написав ветеран АТО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер міста Корсунь-Шевченківський (Черкаська область) Олександр Гайдай на похороні вбитого воїна ЗСУ назвав війну на Донбасі "братовбивчою". Згодом він вибачився за ці слова.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Миколаїв
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