У Миколаєві депутатів ОПЗЖ закидали яйцями: з'явилося відео

Депутатів від ОПТЗЖ закидали яйцями в холі сесійної зали Миколаївської облради.

У Миколаєві активісти закидали сирими яйцями депутатів міської та обласної рад від партії "Опозиційна платформа – За життя".

Інцидент трапився в холі сесійної зали облради 17 серпня. Про це повідомляє місцеве видання "Новости-N" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що депутати від ОПЗЖ проводили брифінг, на якому обговорювалося питання про необхідність надання можливості голосувати на майбутніх місцевих виборах жителям підконтрольній Україні території Донбасу.

Депутатів від ОПЗЖ в Миколаєві закидали яйцями (novosti-n.org)

В кінці заходу один із представників "Національного корпусу" почав ставити запитання депутатам. А після з різних сторін у них полетіли курячі яйця.

Яйцями в депутатів від ОПЗЖ кидалися активісти "Нацкорпусу" (novosti-n.org)

Водночас, підкреслює видання, самі активісти, які кидалися продуктами, заперечують те, що вони представники "Нацкорпусу". Молодих людей затримали правоохоронці, на місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу поліції Миколаївщини.

Після інциденту в Миколаївській облраді активістів затримали правоохоронці (novosti-n.org)

"Попередньо, ні в одного депутата активістам потрапити не вдалося, проте стіни й підлога в холі сесійної зали виявилися залиті розбитими сирими яйцями", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Олега Волошина облили зеленкою біля входу до Верховної Ради. Нардеп у відповідь вдарив нападника нібито в око. У мережі були опублікували фото й відео конфлікту.

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