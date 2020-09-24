У мережі згадали про річницю 'замаху' на Януковича: одкровення 'терориста'

16 років тому 24 вересня 2004 року в Івано-Франківську трапився знаменитий "замах" на Віктора Януковича, який тоді був кандидатом в президенти України і займав пост прем'єр-міністра.

OBOZREVATEL пропонує згадати події того дня і які версії "теракту" висувалися.

Як відомо, що в той день студент Дмитро Романюк кинув у Януковича звичайне куряче яйце. Однак за заявою глави пресслужби Анни Герман в політика кинули "важким, тупим предметом". Після події майбутній "гарант" нібито впав у "колаптоїдний стан" і потрапив до реанімації.

Різні ЗМІ подавали інформацію про подію по-різному. Наприклад, нібито в Януковича стріляли, кидали каміння і навіть гранату. Деякі видання писали, що політик просто спіткнувся на сходах автобуса.

Пізніше в МВС України повідомили, що ніяких "важких і тупих предметів" у Януковича не кидали, а це було звичайне яйце.

Додамо, що в 2014 році Дмитро Романюк був 17-річним студентом економічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Після інциденту він розповідав, навіщо кинув яйце в Януковича.

"У мене в той момент мала бути пара, але викладач затримався. Я дізнався, що до нас приїжджає Янукович. Виникла така спонтанна думка, чому б якимось чином не спробувати зіпсувати ту картинку, яка насаджується", – говорив він.

За скоєне Романюку загрожувало до 4 років в'язниці за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Однак після Помаранчевої революції і перемоги на виборах Віктора Ющенка справу закрили.

Відзначимо, що в жовтні 2019 го 32-річний Романюк став заступником голови Івано-Франківської ОДА. У липні 2020 року його став топ-менеджером "Укрзалізниці".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 липня 2020 року побіжний колишній президент України Віктор Янукович відзначив своє 70-річчя.