У мережі розповіли про брехню та правду щодо Гриценка

У мережі спалахнули суперечки щодо кандидата у президенти, лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

Користувачі мережі обговорювали присутність політика під час основних подій на Майдані у 2014 році.

"Гриценко — не мій кандидат. Але це зовсім не означає, що є між нами якісь цивілізаційні відмінності. Це я зараз дивлюся заказуху на Zik, де його назвали "нерішучим майданівцем", тому просто уточню — у найстрашнішу ніч Майдану з 18 на 19 лютого 2014 роки я його бачив останнім з політиків десь о 4 ранку. Самого. Жодних комендантів, лідерів сцени, депутатів на цей час не було. Напевно, вже були контужені. Не люблю брехні", — написав у Facebook Павло Москаленко.

Під постом спалахнула дискусія щодо того, чи був Гриценко на Майдані тієї ночі чи ні. Багато людей підтримували політика, зазначаючи, що він був з усіма активістами у натовпі.

"Так, можу підтвердити", "Бачив його там у 19-20 числах вечора", "У мене десь фотки є з ним. В сенсі — я його фоткав в оточенні людей", — писали на підтримку Гриценка.

Анатолій Гриценко gp.org.ua

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 січня відбулося висування першого з потенційних фаворитів майбутніх президентських виборів — Анатолія Гриценка.

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