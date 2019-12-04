У мережі показали, як окупанти понівечили Крим: гнітючі фото

У Судаку анексованого Росією Криму місцеві жителі показали, до чого довели місто порядки окупаційної влади та її служб. Вони повністю спотворили околиці й тепер людям просто нема де гуляти.

Про це повідомила у Twitter блогерка із ніком RoksolanaToday&Крим, а також опублікувала відповідні фото.

"Судак. Чудовий сонячний день. Авто-мото-велопрогулянки!" – іронічно зазначила вона.

Окупанти спотворили Крим twitter.com/KrimRt

Зокрема комунальні служби проводили на вулицях ремонтні роботи і залишили після себе гори розкопаної землі та зруйновані дороги, які й до того були далекими до ідеалу, а також купи різного сміття. Тепер автомобілі застрягають у багнюці, а в нічим не обгороджені траншеї запросто можна провалитися.

Окупанти спотворили Крим twitter.com/KrimRt

Окупанти спотворили Крим twitter.com/KrimRt

Окупанти спотворили Крим twitter.com/KrimRt

Окупанти спотворили Крим twitter.com/KrimRt

Окупанти спотворили Крим twitter.com/KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму розгорілися скандали, пов'язані з масовою вирубкою дерев посеред зелених зон у містах. Місцеві жителі у соцмережах публікують безліч доказів "варварства" окупантів, називаючи те, що відбувається, "оргіями дроворубів".

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