У мережі показали, як окупанти понівечили Крим: гнітючі фото

У Судаку анексованого Росією Криму місцеві жителі показали, до чого довели місто порядки окупаційної влади та її служб. Вони повністю спотворили околиці й тепер людям просто нема де гуляти.
Про це повідомила у Twitter блогерка із ніком RoksolanaToday&Крим, а також опублікувала відповідні фото.
"Судак. Чудовий сонячний день. Авто-мото-велопрогулянки!" – іронічно зазначила вона.
Окупанти спотворили Крим
twitter.com/KrimRt
Зокрема комунальні служби проводили на вулицях ремонтні роботи і залишили після себе гори розкопаної землі та зруйновані дороги, які й до того були далекими до ідеалу, а також купи різного сміття. Тепер автомобілі застрягають у багнюці, а в нічим не обгороджені траншеї запросто можна провалитися.
Окупанти спотворили Крим
twitter.com/KrimRt
Окупанти спотворили Крим
twitter.com/KrimRt
Окупанти спотворили Крим
twitter.com/KrimRt
Окупанти спотворили Крим
twitter.com/KrimRt
Окупанти спотворили Крим
twitter.com/KrimRt
Судак– RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 4 грудня 2019 р.
Прекрасный солнечный день pic.twitter.com/Rz1A86HTlK
Судак– RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 4 грудня 2019 р.
Авто-мото-вело прогулки! pic.twitter.com/mLLFB4R2iZ
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму розгорілися скандали, пов'язані з масовою вирубкою дерев посеред зелених зон у містах. Місцеві жителі у соцмережах публікують безліч доказів "варварства" окупантів, називаючи те, що відбувається, "оргіями дроворубів".
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