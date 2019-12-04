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4 грудня • оновлено в 16:41
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У мережі показали, як окупанти понівечили Крим: гнітючі фото

2.6т
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У Судаку анексованого Росією Криму місцеві жителі показали, до чого довели місто порядки окупаційної влади та її служб. Вони повністю спотворили околиці й тепер людям просто нема де гуляти.

Про це повідомила у Twitter блогерка із ніком RoksolanaToday&Крим, а також опублікувала відповідні фото.

"Судак. Чудовий сонячний день. Авто-мото-велопрогулянки!" – іронічно зазначила вона.

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"Впроваджують у окупації!" У мережі показали, на що перетворили Крим
Окупанти спотворили Крим

Окупанти спотворили Крим

twitter.com/KrimRt

Зокрема комунальні служби проводили на вулицях ремонтні роботи і залишили після себе гори розкопаної землі та зруйновані дороги, які й до того були далекими до ідеалу, а також купи різного сміття. Тепер автомобілі застрягають у багнюці, а в нічим не обгороджені траншеї запросто можна провалитися.

Окупанти спотворили Крим

Окупанти спотворили Крим

twitter.com/KrimRt

Окупанти спотворили Крим

Окупанти спотворили Крим

twitter.com/KrimRt

Окупанти спотворили Крим

Окупанти спотворили Крим

twitter.com/KrimRt

Окупанти спотворили Крим

Окупанти спотворили Крим

twitter.com/KrimRt

Окупанти спотворили Крим

Окупанти спотворили Крим

twitter.com/KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму розгорілися скандали, пов'язані з масовою вирубкою дерев посеред зелених зон у містах. Місцеві жителі у соцмережах публікують безліч доказів "варварства" окупантів, називаючи те, що відбувається, "оргіями дроворубів".

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму дороги ями на дорогах
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Обоз, зависть - грех...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
я не понял, шо мацкали украинские автобаны сломали в Крыму?
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Zhikharev Dmitry, Да, укараинские автобаны сломали поставили Киевские гиперлупы.
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Ай-я-яй,не встыдно-то,расеяне?!На дорогах реки говна!
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