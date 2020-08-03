Дорогу "Таврида" в окупованому Росією Криму будують непрофесійні робітники-нелегали.

До того ж на будівництві розкрадають гроші, пише в Twitter відомий кримський блогер RoksolanaToday & Крим25%.

"У вас бардак на Тавриді твориться! Купа нелегалів і відмивання грошей. Робочих в основному всі трудяться неофіційно. Будівельників звільнили без зарплати після заливки моста! .. Вам зрозуміло, чому "траса смерті"? – йдеться в повідомленні.

Будівництво "Тавриди" Twitter \ RoksolanaToday & Крим25%.

В інформації зазначено, що кримчан на будівництво дороги не беруть. При цьому через некваліфікованих робітників якість дороги не відповідає дорожнім вимогам.

У мережі показали, як будують "трасу смерті" в Криму

У мережі показали, як будують "трасу смерті" в Криму

Нагадаємо, що в анексованому Криму на трасі "Таврида" сталася масштабна аварія з вантажівкою і мікроавтобусом, який їхав з Краснодара до Сімферополя. В результаті ДТП загинули 10 осіб.

Також раніше кримчани скаржилися, що окупанти нічого не заплатили людям за землю, на якій будується траса "Таврида".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму місцева "влада" відзвітувала про завершення монтажу прольотів шляхопроводу над залізницею дорогою на трасі "Таврида".