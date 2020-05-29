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29 травня • оновлено в 11:00
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У мережі показали умови лікарні під Тернополем: як у фільмі жахів!

2.1т
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У мережі з'явилися фото моторошних умов хірургічного відділення Бережанської лікарні в Тернопільській області.

Кадри з зображенням жахливого стану медичного закладу опублікувало видання "Апостроф", додавши, що в цьому місці можна "знімати фільм жахів" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

На фотографіях видно, що в лікарні поламані сходи, на стінах облізла штукатурка, всюди бруд і антисанітарія, ремонт не робився десятки років.

Лікарня в Бережанах

Лікарня в Бережанах

apostrophe.ua

"Відносно сходів, то по сходинках небезпечно ходити, один необережний рух і можна провалитися і травмуватися. Люди ходять в бахилах по лікарні, а викинути їх можна в паперову коробку, ніякої урни для відходів там немає", – пише видання.

Лікарня в Бережанах

Лікарня в Бережанах

apostrophe.ua

Лікарня в Бережанах

Лікарня в Бережанах

apostrophe.ua

Лікарня в Бережанах

Лікарня в Бережанах

apostrophe.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, єдина інфекційна лікарня Дніпра №21 знаходиться в жахливому стані. В палатах медустанови ремонт востаннє робили десятки років тому, а меблі давно почали розвалюватися.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Тернопіль
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