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5 листопада • оновлено в 13:02
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"До війни так не було!" У мережі показали жахи "русского міра" на Донбасі

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У мережі показали ще один доказ того, що Донбас занепадає після окупації територій Росією і її найманцями. Наприклад, раніше жваве селище міського типу Кринична повністю заросло кущами і бур'янами, серед місцевих жителів там залишилися тільки дві бабусі.

Відповідне відео з розбитого населеного пункту опублікував на своїй сторінці в Twitter блогер Йосип Піночет (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Процвітаюча Кринична. Вулиця ім. Шевченка. У цьому будинку зараз ще живуть дві бабусі. До війни не було пустих і розбитих квартир", — зазначив він.

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"Ось і кінець казки": блогер висміяв наслідки "русского міра" в "ДНР"

У мережі показали страшні кадри ще одного ''мертвого'' селища у ''ДНР''

У мережі показали страшні кадри ще одного ''мертвого'' селища у ''ДНР''

Скріншот із відео

Водночас у коментарях блогер зазначив, що селище не постраждало від обстрілів. Така картина утворилася у Криничній, оскільки люди покинули свої будинки, а мародери просто розграбували і розбили їх.

"А сюди прилітало?" — зокрема, запитав у коментарі журналіст Денис Казанський.

Раніше жвавий селище міського типу Кринична повністю заріс кущами і бур'янами, серед місцевих жителів там залишилися тільки дві бабусі

Раніше жвавий селище міського типу Кринична повністю заріс кущами і бур'янами, серед місцевих жителів там залишилися тільки дві бабусі

Скріншот з відео

"Це інша сторона. ЗСУ були з протилежної — за 5-6 км... Там не було взагалі нікого і нічого не прилітало. Просто люди кинули квартири", — відповів на це автор допису.

Скріншот

Скріншот

twitter.com/Jose_Pinoche

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали наслідки "русского міра" на Донбасі: в окупованій терористами "ДНР" Макіївці розграбували супермаркет "Фуршет". На знятих кадрах видно, що в магазині демонтована проводка, відсутнє обладнання, вирвані двері, зрізані і вкрадені перила на сходових прольотах, а також обідрана обшивка стін.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Все это натворила Украина! За свои преступления против Донбасса вряд ли Украина будет отвечать прямо, но косвенно ответит, и ещё как!
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