"До війни так не було!" У мережі показали жахи "русского міра" на Донбасі

У мережі показали ще один доказ того, що Донбас занепадає після окупації територій Росією і її найманцями. Наприклад, раніше жваве селище міського типу Кринична повністю заросло кущами і бур'янами, серед місцевих жителів там залишилися тільки дві бабусі.
Відповідне відео з розбитого населеного пункту опублікував на своїй сторінці в Twitter блогер Йосип Піночет (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Процвітаюча Кринична. Вулиця ім. Шевченка. У цьому будинку зараз ще живуть дві бабусі. До війни не було пустих і розбитих квартир", — зазначив він.
У мережі показали страшні кадри ще одного ''мертвого'' селища у ''ДНР''
Скріншот із відео
Водночас у коментарях блогер зазначив, що селище не постраждало від обстрілів. Така картина утворилася у Криничній, оскільки люди покинули свої будинки, а мародери просто розграбували і розбили їх.
"А сюди прилітало?" — зокрема, запитав у коментарі журналіст Денис Казанський.
Раніше жвавий селище міського типу Кринична повністю заріс кущами і бур'янами, серед місцевих жителів там залишилися тільки дві бабусі
Скріншот з відео
"Це інша сторона. ЗСУ були з протилежної — за 5-6 км... Там не було взагалі нікого і нічого не прилітало. Просто люди кинули квартири", — відповів на це автор допису.
Скріншот
twitter.com/Jose_Pinoche
Процвітаюча Кринична.- Йосип Піночет (@Jose_Pinoche) 5 листопада 2019 р
Вулиця ім. Шевченко. У цьому будинку зараз ще живуть дві бабусі.
До війни не було порожніх і розбитих квартир. pic.twitter.com/M6sARL0ecF
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали наслідки "русского міра" на Донбасі: в окупованій терористами "ДНР" Макіївці розграбували супермаркет "Фуршет". На знятих кадрах видно, що в магазині демонтована проводка, відсутнє обладнання, вирвані двері, зрізані і вкрадені перила на сходових прольотах, а також обідрана обшивка стін.
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