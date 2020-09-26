У мережі показали фото курсантів, які розбилися на Ан-26 під Харковом
На знімку зображені 11 курсантів з командиром
Більшість жертв катастрофи вчилися у 133 групі
На борту перебував син загиблого в Іл-76 під Луганськом штурмана – Олександр Скочков
У мережі опублікували фото курсантів ХУПС імені Івана Кожедуба, які перебували на борту Ан-26, який розбився в Чугуєві під Харковом.
Світлину опублікував на особистій сторінці у Facebook радник міністра внутрішніх справ України Євген Терехов. "Світла пам'ять", – коротко підписав він фото 11 курсантів та їх командира.
Зі свого боку журналіст Павло Прядко зазначив у Facebook, що згідно з інформацією друзів курсантів у соцмережах, в результаті трагедії загинули хлопці зі 113 групи.
"Студенти вже почали викладати фото загиблих в авіакатастрофі. 133 група. Вічна пам'ять", – написав чоловік.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася близько 20:45 у п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився при заході на посадку.
Офіційно було підтверджено 22 жертви катастрофи. Спочатку повідомлялося, що на борту було 28 осіб, проте у ДСНС уточнили, що 27 – курсанта Олександра Харченка до польоту не допустили в останній момент.
Водночас Офіс генпрокурора заявив про 25 жертв і двох вижилих.
У мережі активно почали поширювати список з іменами екіпажу літака ЗСУ Ан-26 і курсантів, які були на борту.