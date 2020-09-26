У мережі показали фото курсантів, які розбилися на Ан-26 під Харковом

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Суспільство
11,3 т.

  • На знімку зображені 11 курсантів з командиром

  • Більшість жертв катастрофи вчилися у 133 групі

  • На борту перебував син загиблого в Іл-76 під Луганськом штурмана – Олександр Скочков

З'явилися фото курсантів 133 групи, які були в Ан-26

У мережі опублікували фото курсантів ХУПС імені Івана Кожедуба, які перебували на борту Ан-26, який розбився в Чугуєві під Харковом.

Світлину опублікував на особистій сторінці у Facebook радник міністра внутрішніх справ України Євген Терехов. "Світла пам'ять", – коротко підписав він фото 11 курсантів та їх командира.

Курсанти 133 групи ХУПС, які розбилися під Чугуєвом.
Ан-26, який зазнав катастрофи.

Зі свого боку журналіст Павло Прядко зазначив у Facebook, що згідно з інформацією друзів курсантів у соцмережах, в результаті трагедії загинули хлопці зі 113 групи.

"Студенти вже почали викладати фото загиблих в авіакатастрофі. 133 група. Вічна пам'ять", – написав чоловік.

Ан-26 Чугуїв

Ан-26 Чугуїв

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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