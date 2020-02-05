В Україну завезли норовірус із Франції: чим небезпечний

На прилавки Харківщини потрапили заражені норовірусом устриці, які були завезені з Франції.

Устриці в Україну доправило ТОВ "Одіссей Люкс". Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби у Харківській області.

Заражені устриці мають вилучити з обороту. Інформація вже передана адміністраціям торгових мереж.

"Після вилучення протягом не більше двох робочих днів необхідно письмово повідомити облуправління про вжиті заходи", – йдеться у повідомленні.

Партію устриць виготовили 25 листопада 2019 року, а термін придатності закінчився 3 січня 2020 року.

Норовірус – гостра вірусна хвороба, що вражає кишківник, яка проявляється нудотою, блювотою, больовими відчуттями, рідким водянистим калом, буркотінням у животі, іноді – підвищеною температурою і респіраторними симптомами.

У магазини України потрапив норовірус із Франції Ілюстрація

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