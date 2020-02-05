Головна Новини
7 лютого • оновлено в 09:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україну завезли норовірус із Франції: чим небезпечний

11.4т
Читати матеріал російською

На прилавки Харківщини потрапили заражені норовірусом устриці, які були завезені з Франції.

Устриці в Україну доправило ТОВ "Одіссей Люкс". Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби у Харківській області.

Заражені устриці мають вилучити з обороту. Інформація вже передана адміністраціям торгових мереж.

Новини
Діагностувати в Україні неможливо: лікарі зробили тривожне зізнання про смертельний китайський вірус

"Після вилучення протягом не більше двох робочих днів необхідно письмово повідомити облуправління про вжиті заходи", – йдеться у повідомленні.

Партію устриць виготовили 25 листопада 2019 року, а термін придатності закінчився 3 січня 2020 року.

Норовірус – гостра вірусна хвороба, що вражає кишківник, яка проявляється нудотою, блювотою, больовими відчуттями, рідким водянистим калом, буркотінням у животі, іноді – підвищеною температурою і респіраторними симптомами.

У магазини України потрапив норовірус із Франції

У магазини України потрапив норовірус із Франції

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна опинилася на порозі епідемії. Небезпечним грипом заразилися вже кілька мільйонів, є смертельні випадки

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
51
4
Смішно
4
Цікаво
34
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Оксанки и Одарки подарки подцепили?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Украинские проститутки завозят вирусов поболее и пострашее) так что, хавайте, не бойтесь
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Обломов Гоша
Обломов Гоша
Устрицы вкушают ,а на ЖКХ грошей не остаётся.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги