У Львові від COVID-19 померла ще одна лаборантка

У Львові від COVID-19 померла вже друга лаборантка. Фото 112.ua.

У Львові від коронавірусу померла вже друга співробітниця міського Львівського обласного лабораторного центру МОЗ.

Про це повідомляє "24 канал" із посиланням на головну епідеміологиню Львівщини Наталю Тимко. Вона уточнила, що жінці було 55 років.

Пацієнтка більше двох тижнів перебувала в обласній інфекційній лікарні, а останні дві доби провела на апараті штучної вентиляції легенів.

"Спершу жінка почала кашляти, у неї з'явилася задишка, а коли зробили комп'ютерну томографію легень, – виявили пневмонію. Згодом ПЛР-тест підтвердив діагноз COVID-19", – розповіла Тимко.

Також заразився і її чоловік, він госпіталізований. У нього спостерігається позитивна динаміка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними на ранок 9 липня у Львівській області коронавірус підтверджений у 6681 людини.