У лікарні у Львові спалили необхідний для хворих COVID-19 апарат штучної вентиляції легенів при спробі "поліпшити" його.

Про це розповів в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

За його словами, мова йде про апарат Hamilton C1. В канали відводу гарячого повітря вирішили заштовхати бинт.

"В результаті материнська плата апарату згоріла, "покращення" обійшлося в 57 тисяч гривень ремонту", – розповів він.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Продавці ШВЛ просять від лікарень виконувати 4 простих пункти:

1) Читати інструкцію;

2) Виконувати зазначені рекомендації;

3) Регулярно обслуговувати обладнання;

4) Самостійно не ремонтувати і не покращувати його.

Як писав OBOZREVATEL, не всі апарати штучної вентиляції легенів підходять для хворих коронавірусом в критичному стані.

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