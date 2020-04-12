У лікарні у Львові спалили необхідний для хворих COVID-19 апарат штучної вентиляції легенів при спробі "поліпшити" його.
Про це розповів в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.
За його словами, мова йде про апарат Hamilton C1. В канали відводу гарячого повітря вирішили заштовхати бинт.
"В результаті материнська плата апарату згоріла, "покращення" обійшлося в 57 тисяч гривень ремонту", – розповів він.
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
Продавці ШВЛ просять від лікарень виконувати 4 простих пункти:
1) Читати інструкцію;
2) Виконувати зазначені рекомендації;
3) Регулярно обслуговувати обладнання;
4) Самостійно не ремонтувати і не покращувати його.
Як писав OBOZREVATEL, не всі апарати штучної вентиляції легенів підходять для хворих коронавірусом в критичному стані.
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