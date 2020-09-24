У Львові 3-річна дівчинка з COVID-19 пролежала під ШВЛ вже 9 днів, стан погіршується

У Львові 3-річна дівчинка, яка захворіла на коронавірус, уже десятий день (із 14 вересня) перебуває на штучній вентиляції легенів.

Як йдеться у сюжеті ТСН, дитина з Миколаївського району лежить у реанімації лікарні Охматдит. Це друга дитина в Україні, якій через ускладнення знадобився такий метод лікування.

За словами лікарів, спершу у дівчинки розвинулася двостороння полісегментарна пневмонія. Потім у неї підтвердили третій ступінь серцево-судинної, дихальної і ниркової недостатності.

"Стан дитини вкрай важкий, загрозливий. Зараз дівчинка на штучній високочастотній вентиляції легенів. За допомогою додаткової апаратури дитині оксигенується кров. Ми забираємо від дитини венозну кров і повертаємо назад уже насичену киснем. Стан із негативною динамікою", – розповіла завідувачка реанімаційного відділення Віра Приймакова.

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Україні від коронавірусу померла друга дитина. В Україні збільшується кількість смертей від коронавірусу серед молодих людей, відзначили лікарі.