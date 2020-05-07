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7 травня • оновлено в 12:56
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У Луцьку вирішили швидше вийти з карантину: відкривають навіть зоопарк

1.2т
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У Луцьку Волинської області внесли зміни до переліку об'єктів загального користування, яким дозволено працювати в період карантинних обмежень через пандемію COVID-19.

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Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії Луцької міськради 6 травня. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрія Кирилюка, на час карантину дозволили роботу низці непродовольчих магазинів. Крім того, в місті відкриється навіть зоопарк.

У Луцьку вирішили швидше вийти з карантину: відкривають навіть зоопарк

Так, йдеться про магазини, що торгують пестицидами, агрохімікатами, кормами, побутовою хімією і засобами гігієни, деталями та приладдям для транспортних засобів і сільськогосподарської техніки. А також засобами зв'язку й телекомунікацій,зокрема мобільними телефонами, планшетами, ноутбуками й іншими товарами, які відтворюють і передають інформацію.

Працювати також можуть салони й майстерні оптики, магазини велосипедів і майстерні з їхнього ремонту. Водночас магазини будівельних матеріалів та побутової техніки повинні організовувати роботу в режимі доставки.

Крім цього, зазначив Кирилюк, у звичному режимі під час карантину працюватимуть підприємства з технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, ремонту офісної та комп'ютерної техніки, побутових виробів і предметів особистого вжитку, діяльності з підключення споживачів до інтернету, виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, а ще хімчистки, пункти виготовлення ключів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Олицькому відділенні Волинської обласної психіатричної лікарні виявлено 15 випадків зараження коронавірусом. Лабораторно діагноз COVID-19 там підтвердили у п'ятьох пацієнтів та десяти медпрацівників.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна Луцьк
Тег
карантин
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