Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

У Луцьку 11-місячна дитина впала з п'ятого поверху на перехожих

3.2т Читати матеріал російською

У Луцьку в суботу, 13 липня, 11-місячний малюк випав із вікна квартири на п'ятому поверсі прямо на перехожих.

Про це повідомляє "UA Волинь". Відзначається, що дитина зачепилася за металевий профіль балкона на третьому поверсі і висіла на одній ручці.

Хлопчика помітила одна із сусідок, яка покликала чоловіків, що проходили повз, на допомогу. Їм вдалося зловити дитину.

Новини
Випала з 12 поверху: в Києві дитина розбилася на смерть
11-річним Дем'ян із мамою

11-річним Дем'ян із мамою

Скріншот з відео

За словами мами 11-річного Дем'яна Юлії Рогак, дитина гралася поруч, поки вона мила посуд, але в один момент виявився вже за вікном. "Почала кричати, стою в шоці, чую люди знизу кричать, було страшно заглядати. Подивилася, він був на руках двох чоловіків", – поділилася вона.

Відзначається, що хлопчика доставили в лікарню із забоями органів грудної клітини та черевної порожнини, множинними саднами голови, обличчя і тулуба.

Будинок, де трапилася НП

Будинок, де трапилася НП

UA Волинь

"На даний момент стан дитини наближений до задовільного. Поруч із малюком був ангел-охоронець, який з 5 поверху зніс його на руках, а руками його були перехожі, які правильно зреагувати і врятували дитину", – зазначив завідувач дитячим відділенням Валентин Мартинюк.

Як розповіли сусіди, родина 11-річного Дем'яна абсолютно благополучна, а сама дитина завжди була під наглядом і доглянута. За фактом події правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження щодо невиконання батьківських обов'язків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві з балкона дев'ятого поверху випав 3-річний хлопчик. Дитина загинула до приїзду швидкої.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Луцьк
Тег
дитина
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сало Уронили
Сало Уронили
как тамукрайонскый мыр.-детопад
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel