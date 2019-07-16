У Луцьку 11-місячна дитина впала з п'ятого поверху на перехожих

У Луцьку в суботу, 13 липня, 11-місячний малюк випав із вікна квартири на п'ятому поверсі прямо на перехожих.

Про це повідомляє "UA Волинь". Відзначається, що дитина зачепилася за металевий профіль балкона на третьому поверсі і висіла на одній ручці.

Хлопчика помітила одна із сусідок, яка покликала чоловіків, що проходили повз, на допомогу. Їм вдалося зловити дитину.

11-річним Дем'ян із мамою Скріншот з відео

За словами мами 11-річного Дем'яна Юлії Рогак, дитина гралася поруч, поки вона мила посуд, але в один момент виявився вже за вікном. "Почала кричати, стою в шоці, чую люди знизу кричать, було страшно заглядати. Подивилася, він був на руках двох чоловіків", – поділилася вона.

Відзначається, що хлопчика доставили в лікарню із забоями органів грудної клітини та черевної порожнини, множинними саднами голови, обличчя і тулуба.

Будинок, де трапилася НП UA Волинь

"На даний момент стан дитини наближений до задовільного. Поруч із малюком був ангел-охоронець, який з 5 поверху зніс його на руках, а руками його були перехожі, які правильно зреагувати і врятували дитину", – зазначив завідувач дитячим відділенням Валентин Мартинюк.

Як розповіли сусіди, родина 11-річного Дем'яна абсолютно благополучна, а сама дитина завжди була під наглядом і доглянута. За фактом події правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження щодо невиконання батьківських обов'язків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві з балкона дев'ятого поверху випав 3-річний хлопчик. Дитина загинула до приїзду швидкої.

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