В Ужгороді екстрено госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус

В Ужгороді 25 лютого госпіталізували ще одну жінку з підозрою на коронавірус. Вона приїхала в Україну з Італії через Угорщину, її затримали на пункті пропуску "Тиса".

Про це OBOZREVATEL розповів прессекретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. "На пункті пропуску "Тиса" в Закарпатській області, де проводився температурний скринінг людей, які прибули в Україну, виявлена українка з температурою близько 38 градусів. Вона була передана медикам для подальшого обстеження. Зараз жінка перебуває на обстеженні в обласній лікарні в Ужгороді", – каже Демченко.

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За його словами, хвора приїхала з Угорщини.

"Жінка прибула в Україну з Угорщини. Але, за нашими даними, вона їхала з Італії, але не з тих районів, де є осередки зараження коронавірусів", – підкреслив Демченко.

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У Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Новака OBOZREVATEL підтвердили, що до них була доставлена з прикордонного пункту жінка з високою температурою і підозрою на коронавірус. "Так, вона перебуває в інфекційному відділенні", – сказали в приймальні.

Але в самому відділенні коментувати стан пацієнтки відмовилися. "Проходить обстеження. Всі запитання – до МОЗ", – сказав OBOZREVATEL черговий лікар.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в обласну інфекційну лікарню на Закарпатті з підозрою на коронавірус був госпіталізований житель села Дідове Берегівського району. Але аналізи показали, що у нього звичайний бронхіт.

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