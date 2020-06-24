У Криму влаштували путінські паради: танк ледь не в'їхав у натовп, а на карантин "забили"

Одразу в декількох містах у тимчасово окупованому Росією Криму влаштували пропагандистські паради на честь 75-річчя перемоги над нацистською Німеччиною.

Зокрема, одночасно з Москвою мілітаристські дійства відбулися в Сімферополі, Керчі та Севастополі. Як пишуть "Крим. Реалії", у Сімферополі через парад почався справжній саботаж карантину. Незважаючи на те, що глядачам роздавали захисні маски з прапорцями з написом "75 перемога!", більшість людей не надягала їх або стягувала з обличчя на підборіддя.

Безпечної дистанції в 1,5 м присутні також не дотримувалися. Уздовж вулиці, якою рухався парад, люди взагалі збилися декількома рядами впритул одне до одного.

Літні глядачі, включно з ветеранами, які належать до групи ризику, також нехтували всіма можливими правилами безпеки.

У Сімферополі люди на параді проігнорували карантин. "Крим. Реалії"

Переодягнені в радянську форму російські окупанти Криму. "Цензор.НЕТ"

Що стосується Керчі, то там, за даними "Цензор.НЕТ", глядачів на парад нібито пускали тільки в масках, а ветеранів – лише за списками та в разі наявності негативного тесту на коронавірус. Однак частина людей одразу після проходження рамок знімала маски й не дотримувалася соціальної дистанції.

Правилами безпеки нехтували навіть люди з групи ризику. "Цензор.НЕТ"

На пропагандистське дійство зігнали безліч військової техніки. "Цензор.НЕТ"

Путінські паради пройшли одразу в декількох містах Криму. "Цензор.НЕТ"

Тим часом у Севастополі путінський парад міг закінчитися трагедією. Як пише "Підйом", там головний танк Т-34 ледь не в'їхав у натовп глядачів. За словами місцевого жителя, який став очевидцем НП, інцидент трапився біля повороту на площу Нахімова.

"Танк Т-34, який очолював колону, несподівано не зміг повернути й поїхав прямо. Глядачі не очікували такого й не встигли відійти. До місця підбігла військова поліція, танк зупинили й заглушили. Відремонтували просто на місці, після чого машина продовжила рух. Цьому танкові 75 років, його відреставрували до параду", – розповів чоловік.

Танк ледь не в'їхав у натовп у Севастополі. Telegram-канал "Підйом"

Парад у Севастополі міг закінчитися трагедією. Telegram-канал "Підйом"

Зі свого боку офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) звернув увагу на своєму Telegram-каналі на те, що до пропагандистської ходи в Криму окупанти залучили навіть дітей. "Захоплений Крим. Психоз пабєдоносія досяг свого піку", – обурився захисник України.

Як повідомляв OBOZREVATEL: