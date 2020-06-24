У Криму влаштували путінські паради: танк ледь не в'їхав у натовп, а на карантин "забили"
Парад в окупованому Криму (джерело: "Цензор.НЕТ")
Одразу в декількох містах у тимчасово окупованому Росією Криму влаштували пропагандистські паради на честь 75-річчя перемоги над нацистською Німеччиною.
Зокрема, одночасно з Москвою мілітаристські дійства відбулися в Сімферополі, Керчі та Севастополі. Як пишуть "Крим. Реалії", у Сімферополі через парад почався справжній саботаж карантину. Незважаючи на те, що глядачам роздавали захисні маски з прапорцями з написом "75 перемога!", більшість людей не надягала їх або стягувала з обличчя на підборіддя.
Безпечної дистанції в 1,5 м присутні також не дотримувалися. Уздовж вулиці, якою рухався парад, люди взагалі збилися декількома рядами впритул одне до одного.
Літні глядачі, включно з ветеранами, які належать до групи ризику, також нехтували всіма можливими правилами безпеки.
У Сімферополі люди на параді проігнорували карантин. "Крим. Реалії"
Переодягнені в радянську форму російські окупанти Криму. "Цензор.НЕТ"
Що стосується Керчі, то там, за даними "Цензор.НЕТ", глядачів на парад нібито пускали тільки в масках, а ветеранів – лише за списками та в разі наявності негативного тесту на коронавірус. Однак частина людей одразу після проходження рамок знімала маски й не дотримувалася соціальної дистанції.
Правилами безпеки нехтували навіть люди з групи ризику. "Цензор.НЕТ"
На пропагандистське дійство зігнали безліч військової техніки. "Цензор.НЕТ"
Путінські паради пройшли одразу в декількох містах Криму. "Цензор.НЕТ"
Тим часом у Севастополі путінський парад міг закінчитися трагедією. Як пише "Підйом", там головний танк Т-34 ледь не в'їхав у натовп глядачів. За словами місцевого жителя, який став очевидцем НП, інцидент трапився біля повороту на площу Нахімова.
"Танк Т-34, який очолював колону, несподівано не зміг повернути й поїхав прямо. Глядачі не очікували такого й не встигли відійти. До місця підбігла військова поліція, танк зупинили й заглушили. Відремонтували просто на місці, після чого машина продовжила рух. Цьому танкові 75 років, його відреставрували до параду", – розповів чоловік.
Танк ледь не в'їхав у натовп у Севастополі. Telegram-канал "Підйом"
Парад у Севастополі міг закінчитися трагедією. Telegram-канал "Підйом"
Зі свого боку офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) звернув увагу на своєму Telegram-каналі на те, що до пропагандистської ходи в Криму окупанти залучили навіть дітей. "Захоплений Крим. Психоз пабєдоносія досяг свого піку", – обурився захисник України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на парад Перемоги в Москву на запрошення президента Росії Володимира Путіна 24 червня прибули всього сім президентів іноземних держав.
До того ж один із них, лідер Киргизстану Сооронбай Жеенбеков, не зміг побувати на самому дійстві, оскільки у членів його делегації вже після прибуття до Москви діагностували коронавірусну інфекцію.