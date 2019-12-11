"Готуємося до смерті": у Криму поскаржилися на наслідки "русского міра"

Жителі анексованого Криму поскаржилися в мережі на катастрофічний рівень зарплат.

Підтверджувальними скриншотами поділилася у Facebook користувачка Ніяра Пінаєва (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, кримчани написали, що їхня середня зарплата дорівнює доходу прибиральника у Швеції – 15 тисяч рублів. Вони також звернули увагу, що ситуація погіршилася саме після анексії півострова РФ.

У Криму поскаржилися на низькі зарплати

"Що ми маємо робити на роботі з такою зарплатою? Нічого! І навіть трохи вередувати", "Наймитуємо за копійки", "Так не лише в Криму. Просто в усій Росії так було й раніше", "Напевно, ті, хто кричав "Росія!", не знали, що там такі зарплати", "Радіємо всі разом, що "Крим – наш", "Готуємося до смерті", – обурилися в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кримчани обурилися тим, що вони постійно стикаються з незручностями через міжнародні санкції проти РФ.

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