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11 грудня • оновлено в 16:59
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"Готуємося до смерті": у Криму поскаржилися на наслідки "русского міра"

2.2т
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Жителі анексованого Криму поскаржилися в мережі на катастрофічний рівень зарплат.

Підтверджувальними скриншотами поділилася у Facebook користувачка Ніяра Пінаєва (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, кримчани написали, що їхня середня зарплата дорівнює доходу прибиральника у Швеції – 15 тисяч рублів. Вони також звернули увагу, що ситуація погіршилася саме після анексії півострова РФ.

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У Криму поскаржилися на низькі зарплати

У Криму поскаржилися на низькі зарплати

"Що ми маємо робити на роботі з такою зарплатою? Нічого! І навіть трохи вередувати", "Наймитуємо за копійки", "Так не лише в Криму. Просто в усій Росії так було й раніше", "Напевно, ті, хто кричав "Росія!", не знали, що там такі зарплати", "Радіємо всі разом, що "Кримнаш", "Готуємося до смерті", – обурилися в мережі.

"Готуємося до смерті": у Криму поскаржилися на наслідки "русского міра"
"Готуємося до смерті": у Криму поскаржилися на наслідки "русского міра"
"Готуємося до смерті": у Криму поскаржилися на наслідки "русского міра"
"Готуємося до смерті": у Криму поскаржилися на наслідки "русского міра"
"Готуємося до смерті": у Криму поскаржилися на наслідки "русского міра"
"Готуємося до смерті": у Криму поскаржилися на наслідки "русского міра"
"Готуємося до смерті": у Криму поскаржилися на наслідки "русского міра"
"Готуємося до смерті": у Криму поскаржилися на наслідки "русского міра"
"Готуємося до смерті": у Криму поскаржилися на наслідки "русского міра"
"Готуємося до смерті": у Криму поскаржилися на наслідки "русского міра"
"Готуємося до смерті": у Криму поскаржилися на наслідки "русского міра"
"Готуємося до смерті": у Криму поскаржилися на наслідки "русского міра"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кримчани обурилися тим, що вони постійно стикаються з незручностями через міжнародні санкції проти РФ.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Не истерите кастрюли в Крыму всё нормально.Зависть чубажо-пых обезьян незнает предела.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Если мало пусть едут в гадюшную усра-ину.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Одно непонятно, если во всей России было так и раньше (маленькие зарплаты) то почему сюда ездят работать миллионы xoxлов?
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