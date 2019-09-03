У Криму окупанти масово карають за відмову служити в РФ: озвучені цифри

В анексованому Криму окупанти притягнули до кримінальної відповідальності 59 осіб, які відмовилися служити в Збройних силах РФ.

Про це з посиланням на "прокуратуру" Криму повідомляє "Інформаційний спротив".

"Встановлено, що в період із 1 квітня 2015 по 1 липня 2018 окупаційна влада притягнула до кримінальної відповідальності за відмову служити 35 осіб. На даний момент – 59", – сказано в повідомленні.

У Криму карають за відмову служити в РФ savage-garden.info

Відзначається, що з 2015 до 2018 року Росія призвала на строкову військову службу понад 12200 жителів Криму, до 2019 – понад 17 000.

Весною 2019 року в Криму пройшла 9-я призовна кампанія, в рамках якої заявлено про призов 3400 осіб (Крим – 2800, Севастополь – 600).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму окупанти влаштували облаву на кримських татар.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram