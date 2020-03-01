У Криму дівчина з підозрою на коронавірус втекла з лікарні. Фото

У Севастополі (окупований Росією Крим) дівчина з підозрою на коронавірус COVID-2019 Катерина Р. втекла з лікарні. Її оголосили в розшук.

Інцидент трапився ще два тижні тому, але про нього стало відомо тільки 1 березня. Інформацію підтвердило Telegram-каналу Life Shot джерело в екстрених службах (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, дівчину помістили до лікарні 16 лютого, і вже ввечері вона звідти втекла. Перед цим Катерина розповідала, що хоче поїхати до Ростовськлї області (Росія).

У Криму дівчина з підозрою на коронавірус втекла з лікарні

Також виявилося, що за кілька тижнів до втечі дівчина вже була на карантині в Китаї зі своєю собакою. На її думку, це були "суцільні тортури".

Катерина прилетіла до Китаю зі своїм улюбленцем, але там ввели карантин на ввезення тварин. Собаку повинні були забрати у спецпритулок, але дівчина не захотіла віддавати його, тому залишилася на карантині разом з твариною. Через кілька днів Катерину з улюбленцем випустили, і вони полетіли з Китаю.

У Криму дівчина з підозрою на коронавірус втекла з лікарні

Пост в мережі Скріншот

Пост в мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 1 березня у світі від небезпечного коронавірусу загинуло 2980 осіб. Кількість заражених склала 85 905. У Китаї загальна кількість померлих досягла – 2870 осіб, в Ірані – 43, в Італії – 29, в Південній Кореї – 17.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!