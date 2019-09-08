У Києві знайшли мертвого чоловіка з запискою: відео 18+

У ніч на 8 вересня, в Києві, на перетині вулиць Здолбунівської та Михайла Драгоманова, був виявлений труп чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Тіло лежало на газоні біля пішохідної зони. Поруч з ним була записка з ім'ям Олена і номером телефону, повідомляє "Інформатор".

Виклик на лінію "102" надійшов близько 23:10. Очевидці повідомили правоохоронцям подробиці смерті чоловіка. Вони розповіли, що бачили його йдучим з розбитим обличчям. На пропозицію про допомогу він відповів негативно. Після він попросив у хлопців сигарету, закурив її і знову впав. Молоді люди викликали "швидку", але, на жаль, їм залишалося лише констатувати смерть.

kiev.informator.ua У Києві знайшли мертвого чоловіка з запискою

При огляді тіла на обличчі були виявлені гематоми. Правоохоронці зв'язалися з жінкою, яка і допомогла встановити особу загиблого. Вона розповіла, що чоловік зловживав алкогольними напоями, а тілесні ушкодження були ще вранці.

Померлому чоловікові було 36 років. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативні групи Дарницького та Головного управління поліції. Точну причину смерті і подробиці інциденту з'ясовуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі чоловік помер на порозі магазину. Інцидент стався на проспекті Героїв.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся