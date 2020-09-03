У Києві відбулася акція на підтримку радіо 'Прямий FM'. Фото

У Києві під будівлею Національної ради з питань телебачення та радіомовлення у четвер, 3 вересня, відбулася акція на підтримку радіо "Прямий FM".

Про це повідомляє "Прямий". Відзначається, що акцію проводили під гаслом "Захисти свободу слова! Влада знищує опозиційне радіо "Прямий FM".

Її учасники наголошували, що закриття радіо – це частина плану щодо знищення опозиційного ЗМІ.

Генеральний продюсер телеканалу "Прямий" Світлана Орловська зазначила, що не очікує позитивного рішення Нацради, оскільки системний тиск на канал триває давно.

Акція на підтримку радіо "Прямий FM" у Києві Фото: 5 канал

"В принципі, це вперше за цю історію Нацради виноситься подібне рішення щодо анулювання усіх ліцензій, тому що були аналогічні питання, і тоді проєкти рішень щодо анулювання не виносилися. Винятково санкції у вигляді попереджень. Тобто, якась особлива увага до "Прямого". І тоді не вистачило голосів, і знову вже у вересні вони виносять це питання, ще й переносять засідання", – повідомила вона.

Народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко наголосив, що політсила наполягатиме на функціонуванні телеканалу "Прямий" та радіо "Прямий FM".

"Ми будемо добиватися, щоб свобода слова в Україні була, і щоб телеканал "Прямий" міг працювати як і будь-який інший телеканал в нашій державі", – додав депутат.

Народний депутат з фракції "ЄС" Володимир В’ятрович зі свого боку зазначив, що, ймовірно, причиною атаки на ЗМІ є його опозиційність.

Акція на підтримку радіо "Прямий FM" у Києві Фото: 5 канал

"На жаль, українське інформаційне поле значною мірою окуповане РФ, маємо великий вплив російських телеканалів і радіо в українському інформаційному полі. І, на жаль, не так багато телеканалів, які справді говорять українським голосом до українського глядача і серед них телеканал "Прямий". Я думаю, що одна з причин атаки на цей телеканал – його опозиційний характер, проукраїнський характер, його проєвропейський характер", – сказав В’ятрович.

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