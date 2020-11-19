У Києві від COVID-19 із різницею в три дні померли мати та донька

У столичній лікарні померла жінка з важкою формою COVID-19, трьома днями раніше померла її донька 36 років із таким самим діагнозом.

Про це в ефірі ТСН розповіла завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії інфекційних хворих Альона Хомякова. Загалом станом на 18 листопада у столиці 200 осіб перебували на інтенсивній терапії через коронавірус, близько тридцяти з них були під'єднані до апаратів ШВЛ.

Як повідомив лікар-анестезіолог 9-ї міської лікарні Києва Володимир Лиходієвський, порівняно з жовтнем молодих пацієнтів із важкими формами COVID-19, яким потрібна реанімація, стало більше.

Медики кажуть, що працювати неймовірно складно фізично та емоційно. Допомагає триматися, коли вдається врятувати людям життя, особливо тим, хто перебував на ШВЛ.

Зі свого боку пацієнти, які побороли тяжку недугу, кажуть, що не мають жодного бажання сумніватися в існуванні коронавірусу.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що у Дніпрі від ускладнень коронавірусної інфекції помер завідувач відділення обласної лікарні імені Мечникова Борис Анатолійович Павленко. Лікарю було 58 років. Він завідував відділенням інтенсивної терапії для новонароджених і, за словами колег, врятував безліч дітей.

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