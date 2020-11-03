У Києві помер воїн-доброволець ЗСУ

У Києві внаслідок хвороби помер воїн Збройних сил України Віктор Давиденко, який у 2014 році добровільно пішов в армію, аби захистити Батьківщину від російської агресії.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). Він також зазначив, що у померлого воїна залишилася мати.

"На жаль, врятувати не вдалося... Віктор "Дава" Давиденко, добровольцем прийшов у 2014 році в один з розвідувальних підрозділів 72 ОМБр... Вічна пам'ять, побратиме. Ти був гарним воїном та гарним другом", – написав захисник.

За словами Штефана, прощання із Давиденком відбудеться біля моргу №2 на вулиці Петра Запорожця 26 у Києві 3 листопада о 12:00. Поховають Героя в селі Вороньків Бориспільського району Київської області.

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