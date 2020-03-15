У Києві почали пропонувати тест на коронавірус за 16 тис. грн: розгорівся скандал

У Києві приватна клініка Eurolab заявила, що має в наявності експрес-тести для виявлення коронавірусу COVID-19. Вони виявилися дуже дорогими, що вкрай обурило українців.

Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті медустанови. Водночас користувачі Facebook почали обурюватися через захмарну ціну на таку "процедуру" і те, наскільки швидко клініка її змінює.

Так, українка Віолета Лісіна пише, що 14 березня тест коштував 1400 гривень і результати можна було отримати через 30 хвилин на електронну пошту. А Ніна Міщенко в коментарях під її постом повідомила, що вартість тестування майже одразу ж злетіла до 16 000 гривень.

Eurolab пропонує пройти тест на коронавірус за 16 тис. грн

"Але є одне "але". Тест коректний тільки в гострій фазі захворювання. Тобто задля превентивного заходу він не годиться, бо не виявляє вірус у "сплячому режимі" в можливих переносників. Тест, який виявляє вірус у переносників, теж буває. Він коштує до 19 тис. грн і в доступі обивателю, наскільки зрозуміла, його немає", – пише Лісіна.

Eurolab пропонує пройти тест на коронавірус eurolab.clinic

На це користувач соцмережі Артем Кочерян зазначив, що медична лабораторія "Діла" оголосила, нібито в Україні існує лише одна лабораторія, що має в розпорядженні тести на коронавірус. І це, за його словами, зовсім не Eurolab.

Eurolab пропонує пройти тест на коронавірус за 16 тис. грн

Характерно, що водночас у Чехії в умовах ситуації з коронавірусом медичні компанії поводяться зовсім інакше. Наприклад, чеський виробник текстилю Adler Czech запропонував державі свої виробничі потужності для виробництва медичних масок і заявив, що продасть їх за собівартістю, не претендуючи на прибуток.

Коментарі українців Facebook/Violetta Lisina

Коментарі українців Facebook/Violetta Lisina

Як передає "Європейська правда", член наглядової ради та акціонер компанії Мартін Гаусенблас повідомив, що підприємство готове виробляти до 2 мільйонів масок щодня. Він також закликав інші компанії та приватних осіб взяти на себе відповідальність і допомогти подолати критичну ситуацію, викликану пандемією COVID-19.

"Подумайте, як ви можете допомогти суспільству. Будь ласка, зараз не час загрібати гроші. Кожен може допомогти власною справою", – написав Гаусенблас на своїй сторінці у Facebook.

Коментарі українців Facebook/Violetta Lisina

Коментарі українців Facebook/Violetta Lisina

Коментарі українців Facebook/Violetta Lisina

Як повідомляв OBOZREVATEL, виявити наявність коронавірусу COVID-19 в організмі людини можна за допомогою експрес-тестів і ПЛР-дослідження. Про те, які з них є в нашій країні і як вони працюють, розповів виконувач обов'язків голови Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Ігор Кузін.

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