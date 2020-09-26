У Києві COVID-19 заразилися за добу майже 450 осіб

У Києві станом на 26 вересня виявлено 21 492 випадки коронавірусу (COVID-19). За минулу добу захворювання знайшли у 447 жителів столиці, що стало новим рекордом.

Про це повідомляється на офіційному сайті РНБО, таку ж інформацію озвучив у Telegram мер міста Віталій Кличко.

Попередній рекордний показник зафіксований 12 вересня – 428 випадків COVID-19.

Що стосується смертності, то епідемія в столиці вже забрала життя 350 пацієнтів (+8 за добу). Одужали при цьому 6387 киян (+132 за добу).

Захворіли:

230 жінок віком від 18 до 89 років;

175 чоловіків віком від 19 до 96 рокiв;

21 дівчинка від 1 до 16 років та 21 хлопчик від 4 років до 16.

Захворіли, зокрема, 14 медиків.

Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 66, в Оболонському – 60 та в Деснянському – 58 випадків.

У Київській області всього 8571 зареєстрований випадок коронавірусу, з них за останню добу – 141. Кількість померлих становить 171 (+1 за добу), видужали – 5233 (+58 за добу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 26 вересня в Україні офіційно підтверджено 195 504 випадки коронавірусної інфекції. З них 3833 – виявлені за минулу добу, що є новим рекордом з добового приросту.