У Карпатах загинув турист: стала відома причина трагедії

У Карпатах рятувальники шукають тіло чоловіка, який загинув у горах.

Троє туристів 17 березня піднімалися на гору Піп-Іван з боку міста Рахів Закарпатської області і заблукали, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

У другій половині дня 19 березня на полонині Гропа рятувальники знайшли одного з туристів - жителя міста Ужгород Закарпатської області 1986 року народження. За його словами, їхня група розділилася, і один із чоловіків 1984 р.н., також житель Ужгорода, загинув орієнтовно між полониною Гропа і горою Вихід.

Третій турист 1988 р.н., житель Тернополя самостійно спустився з гір у Верховинському районі та зупинився у місцевих жителів.

Увечері 19 березня рятувальники супроводили потерпілого туриста в пункт постійної дислокації пошуково-рятувального відділення на горі Піп-Іван. Чоловік перебував у задовільному стані, медичної допомоги не потребував.

Станом на ранок 20 березня рятувальники продовжують шукати тіло загиблого туриста. За словами знайдених чоловіків, у жителя Ужгорода стався серцевий напад, в результаті якого він загинув.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Карпатах знайшли туриста з Києва Костянтина Зінченка, який провів у лісі чотири дні.