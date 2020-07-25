У Кам'янці-Подільському авто врізалося в швидку: постраждали 9 осіб

За фактом ДТП у Кам'янці-Подільському відкрито кримінальне провадження.

У Кам'янці-Подільському Хмельницької області в ДТП за участю машини швидкої допомоги постраждали 9 осіб.

Як ідеться на офіційному сайті обласного управління Національної поліції, аварія сталася 24 липня близько 18:35 на перехресті вулиць Пушкінської та Привокзальної (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Попередньо встановлено, що 30-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Honda Accord, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з каретою екстреної медичної допомоги Peugeot Boxer під керуванням 36-річного кам'янчанина.

Швидка рухалася головною дорогою з проблисковими маячками і звуковим сигналом, транспортуючи 75-річну пенсіонерку в міську лікарню.

У результаті ДТП травмовані водій автомобіля Honda і троє його пасажирів, а також водій швидкої, 63-річний лікар, 33-річна медсестра, хвора і 46-річна жінка, яка її супроводжувала.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Зараз встановлюють всі обставини події.

У Кам'янці-Подільському Honda Accord зіткнулася зі швидкою допомогою hm.npu.gov.ua

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