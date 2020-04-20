У Кабміні назвали нову дату піку коронавірусу в Україні

У Кабінеті Міністрів України заявили, що очікують піку захворюваності коронавірусом на початку травня.

Про це президенту України Володимиру Зеленському на нараді з подолання пандемії COVID-19 повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресслужба глави держави. За його словами, в цей час має розпочатися впровадження антикризових заходів щодо підтримки економіки.

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Також прем'єр-міністр пояснив причини затримки отримання даних про кількість заражених коронавірусом з семи областей.

"В одному з регіонів сталася технічна помилка, де перезавантажували обладнання, але в цілому на Великдень багато українців з підозрілими симптомами вирішили не звертатися до лікарів. В уряді повідомили, що всі дані обов'язково будуть включені в загальну статистику", – сказано у повідомленні.

Крім того, Шмигаль заявив, що виплати лікарям та медичному персоналу, який зараз задіяний у боротьбі з поширенням хвороби, відбудуться в кінці квітня.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що пік інфікування коронавірусом в країні може бути в 20-х числах квітня.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Зеленський попередив українців, що захворіти COVID-19 може до 10% від загальної кількості населення країни. Він підкреслив, що ситуацію можна пройти відносно безболісно, якщо дотримуватися умов карантину.

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