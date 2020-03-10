Глава Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв відреагував на скандал з еротичними танцями в будівлі ОДА на святкуванні 8 березня і звільнив кілька співробітників.

Своєю позицією він поділився в телефонному режимі в ефірі телеканалу "112 Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це дійсно відбулося в приміщенні засідання сесії Херсонської обласної ради. Це складалося з двох частин. На офіційній частині я вручив подяки, нагороди для працівників апарату обласної державної адміністрації. На неофіційній частині мене дійсно не було, я був у робочих справах. Якби я був, я б обов'язково зупинив це", – обурився Гусєв.

У Херсонській ОДА поплатилися за секс-скандал із 8 березня

Він також зазначив, що виступ був аморальним і принизливим для жінок, а також абсолютно недоречним у будівлі обласної державної адміністрації.

У Херсонській ОДА провели службове розслідування стосовно осіб, які займалися організацією свята. Як уточнив "Мій Херсон", після перевірки посад позбулися керівник апарату Володимир Клюцевский, заступниця глави Світлана Чепіга і начальник управління культури області Михайло Лінецький.

Своє рішення Гусєв оголосив на селекторній нараді 10 березня.

"Планувалося, що службове розслідування буде проходити протягом 10 днів, але було досить вчорашнього дня і сьогоднішнього ранку, щоб встановити винних у цьому "святкуванні" Міжнародного жіночого дня. Тому я ухвалив ряд кадрових рішень. З сьогоднішнього дня звільнений керівник апарату Володимир Клюцевский, з сьогоднішнього дня в нашій команді не працює заступниця глави ОДА Світлана Чепіга її звільнення буде погоджено з Офісом президента України. Також відсторонюється все керівництво управління молоді та спорту. Кадрові рішення щодо керівництва я ухвалю до кінця тижня. Клюцевський, Чепіга, Лінецький, прошу залишити нашу залу", – різко заявив Гусєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний митник України Максим Нефьодов був помічений в елітному київському клубі Queen, де він брав участь в еротичному шоу.

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