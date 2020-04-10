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10 квітня • оновлено в 22:54
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У Херсонській області з обсервації втекли 19 кримчан

2.1т
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У Херсонській області з обсервації втекли 19 осіб, які прибули з окупованого Росією Криму.

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Тепер їм загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень, заявив 10 квітня на брифінгу голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передають "Крим.Реалії".

Загрожує штраф до 34 тисяч: на Херсонщині з обсервації втекли 19 кримчан

"Правоохоронці склали на всіх протоколи про адміністративні правопорушення. Це означає штраф від 17 до 34 тисяч гривень", – зазначив він.

Станом на 10 квітня, складено 28 адміністративних протоколів (2 в Чаплинці і 26 в Каланчаку), уточнили в поліції Херсонської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Каланчацькому районі Херсонщини 15 громадян України, які приїхали з Криму через КПВВ "Каланчак", втекли з обсервації.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Національна поліція України
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Чё этих крысчан вообще пустили, разносят свой хантавирус. В резервацию обратно их отправьте
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Крым самоочищается
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Суспільство

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