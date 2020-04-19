У Херсоні в соборі влаштували масове богослужіння на чолі з можливим замовником вбивства Гандзюк

Голова Херсонської облради Владислав Мангер, якого підозрюють в причетності до вбивства Катерини Гадзюк, в ніч на 19 квітня відвідав місцевий храм всупереч загальному карантину.

Як пише місцеве видання Міст, все відбувалося в Свято-Духівському кафедральному соборі Херсона, де священики Української православної церкви Московського патріараха проводили Великоднє богослужіння.

Опівночі священики водили хресний хід навколо храму, здійснювали всі свої обряди, при чому, не забороняли парафіянам збиратися натовпом як біля храму, так і всередині. Поліції в радіусі собору не було, зате журналісти побачили автомобіль Мангера, а також кількох його охоронців.

Віруючі біля входу в храм Міст

Автомобіль Мангера Міст

Владислав Мангер

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Свято-Успенську Святогірську Лавру (на Донеччині) Української православної церкви Московського патріархату 18-19 квітня прийшли десятки віруючих без масок та інших засобів для захисту від коронавірусу. У поліції вже порушили кримінальну справу.

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