У Харкові знесли пам'ятник Жукову: фото і відео

У Харкові 2 червня активісти звалили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

Перед цим відбулися сутички між спецназом поліції і активістами. Поліція намагалася розігнати їх із застосуванням спецзасобів.

В акції брали участь активісти рухів "Національний корпус", "Правий сектор", ВО "Свобода".

mediaport.ua

mediaport.ua

mediaport.ua

mediaport.ua

mediaport.ua

У неділю в Харкові також зібралася акція протесту біля Палацу спорту, де проходить з'їзд партії Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова "Довіряй справам".

Як повідомляє МедіаПорт, учасники акції скандують "Ганьба" тим, хто проходить всередину палацу. На думку організаторів акції, з'їзд є "спробою реваншу колишніх членів Партії регіонів".

Участь в акції протесту беруть представники "Нацкорпуса", які утворили коридор, щоб люди, які йдуть до Палацу, не мали можливості уникнути "коридору ганьби". Тому перед входом утворилася тиснява.

В результаті тисняви одна людина отримала травми, їй була надана медична допомога.

mediaport.ua

mediaport.ua

mediaport.ua

На з'їзді в Палаці спорту Геннадій Кернес пообіцяв, що знесений пам'ятник радянському маршалу буде відновлено. Учасників акції протесту мер міста назвав "покидьками суспільства".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Харкова Геннадій Кернес виступив за повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала СРСР Георгія Жукова. Його пропозиція викликала акції протесту в місті.

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