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/Суспільство

У Харкові знесли пам'ятник Жукову: фото і відео

1.1тЧитати матеріал російською

У Харкові 2 червня активісти звалили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

Перед цим відбулися сутички між спецназом поліції і активістами. Поліція намагалася розігнати їх із застосуванням спецзасобів.

В акції брали участь активісти рухів "Національний корпус", "Правий сектор", ВО "Свобода".

У Харкові знесли пам'ятник Жукову: фото і відео

mediaport.ua

У Харкові знесли пам'ятник Жукову: фото і відео

mediaport.ua

У Харкові знесли пам'ятник Жукову: фото і відео

mediaport.ua

У Харкові знесли пам'ятник Жукову: фото і відео

mediaport.ua

У Харкові знесли пам'ятник Жукову: фото і відео

mediaport.ua

У неділю в Харкові також зібралася акція протесту біля Палацу спорту, де проходить з'їзд партії Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова "Довіряй справам".

Як повідомляє МедіаПорт, учасники акції скандують "Ганьба" тим, хто проходить всередину палацу. На думку організаторів акції, з'їзд є "спробою реваншу колишніх членів Партії регіонів".

Участь в акції протесту беруть представники "Нацкорпуса", які утворили коридор, щоб люди, які йдуть до Палацу, не мали можливості уникнути "коридору ганьби". Тому перед входом утворилася тиснява.

В результаті тисняви одна людина отримала травми, їй була надана медична допомога.

У Харкові знесли пам'ятник Жукову: фото і відео

mediaport.ua

У Харкові знесли пам'ятник Жукову: фото і відео

mediaport.ua

У Харкові знесли пам'ятник Жукову: фото і відео

mediaport.ua

На з'їзді в Палаці спорту Геннадій Кернес пообіцяв, що знесений пам'ятник радянському маршалу буде відновлено. Учасників акції протесту мер міста назвав "покидьками суспільства".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Харкова Геннадій Кернес виступив за повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала СРСР Георгія Жукова. Його пропозиція викликала акції протесту в місті.

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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
ну быдлы желто-синие. а что гитлеру будете ставить? ведь вы падлы нацисты.
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Лукъянов Сергей
Лукъянов Сергей
До чего ущербный народ . Если они так памятник боятся . то можно представить как они при живом срались.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
В стране с десяток миллионов ноомальных людей, если не больше. Неужели не найдётся пара -другая сотен, которая размажет этот свидомый фашисткий сброд по этому самому памятнику. Вместе с мозгами, переломанными костями и вырванными кадыками? Да ни за что не поверю что украинцы превратились в полных трусов.
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