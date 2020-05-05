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5 травня • оновлено в 11:56
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У Харкові закрили дві лікарні через спалах COVID-19: захворіли десятки медиків

11.9т
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У Харкові дві лікарні №25 і 27 припинили прийом хворих через масове зараження медиків коронавірусом.

Про це з посиланням на завідувачку відділенням особливо небезпечних інфекцій Харківської лабораторного центру Ганну Сухорукову пише "Cуспільне" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За її словами, на початку минулого тижня на карантин закрили Харківську міську клінічну багатопрофільну лікарню №25. Коронавірус підтвердили у 21 медпрацівника лікарні, 20 з яких мали контакт із хворим на COVID-19 пацієнтом із терапевтичного відділення; ще один випадок коронавірусу серед медперсоналу із пацієнтом не пов'язаний.

У Харкові закрили дві лікарні через спалах COVID-19

У Харкові закрили дві лікарні через спалах COVID-19

Город Х

Міську клінічну лікарню №27 закрили в кінці минулого тижня, коли у пацієнта з реанімаційного відділення з інфарктом спочатку діагностували пневмонію, а потім виявили COVID-19. Пацієнта перевели в інфекційну лікарню, де він помер у ніч на 3 травня.

Незабаром коронавірус підтвердили у 4 медпрацівників, які контактували з чоловіком, і ще однієї медсестри.

"За фактом реєстрації цих випадків при обстеженні були виявлені уражені COVID медпрацівники. Тому ці лікарні перебувають на карантині, медпрацівники обстежуються, позитивніусунуті від роботи і перебувають на самоізоляції протягом двох тижнів. Ті, хто буде не уражений за результатами обстеження, після проведення протиепідемічних заходів, заключної дезінфекції установи, зможуть працювати, і лікарні будуть відкриті для прийому хворих", – поділилася Сухорукова.

Рішення про відновлення роботи медичних закладів, за її словами, ухвалять через два тижні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі на карантин закрили гуртожиток, у якому у жінки-медика знайшли коронавірус.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Харків
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
И это врачи??? Это какие-то дегeнераты! Есть у меня предположение - эти козлы пишут друг другу липовые диагнозы. В ожидании обещанных денег для заболевших врачей. Иначе такую безмозглость ничем нельзя объяснить!
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Суспільство

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