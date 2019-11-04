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4 листопада • оновлено в 23:15
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У Харкові вирішили вшанувати генерала КДБ: активісти влаштували бунт

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У Харкові на центральній площі Свободи встановили меморіальну дошку генералу КДБ Юрію Шрамку, що викликало хвилю протесту серед активістів.

Такої честі він удостоївся як Почесний громадянин міста і області, повідомляється на сайті Харківської обласної ради.

Табличку радянському діячеві, незважаючи на декомунізацію, встановили на будинку, в якому той жив із 2001 по 2009 роки.

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У Харкові влаштували бунт через меморіальну дошку генералу КДБ

У Харкові влаштували бунт через меморіальну дошку генералу КДБ

Гордон

У Харкові встановили меморіальну дошку генералу КДБ Шрамку

У Харкові встановили меморіальну дошку генералу КДБ Шрамку

oblrada.kharkov.ua

Активісти громадської організації "Світанок" заявили, що Шрамко причетний до репресій. Вони пообіцяли знести меморіальну дошку.

"Саме під головуванням Шрамка, в 1981 році, в Харкові були заарештовані і засуджені до семи років таборів правозахисник Генріх Алтунян, лікар-психіатр Анатолій Корягін, історик Євген Анцупов. Саме "під крило" до Шрамка, під гласний нагляд КДБ був засланий у 1983 році в сел. Безлюдівка Харківської області поет Степан Сапеляк, який відбув п'ять років у таборах і в'язницях і три роки заслання на Колимі. Обіцяємо, що довго вона там висіти не буде. Гебню, можете вже чергувати", – сказано в повідомленні організації в Facebook .

Юрій Шрамко (1930-2019) – член КПРС з 1955 року. У 1963 році почав кар'єру в органах держбезпеки на посаді начвідділу КДБ при Раді міністрів УСР. У різний час очолював КДБ у Київській і Харківській областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Декомунізація в Україні
Місце
Україна Харків
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Червоний Данило
Червоний Данило
бля какой же кернес дол-боеб! Одесса благополучно уничтожает всю эту красную мразь, а Харьков наоборот воздвигает им памятники! пиз-дец какой то! походу нужно помочь Харькову как когда то ультрас нам помогли в Одессе!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
КУГУТЫ ВОНЮЧИЕ!!! :-)))) Композитор Прокофьев - лауреат ЛЕНИНСКОЙ и ШЕСТИ(!) СТАЛИНСКИХ ПРЕМИЙ! :-))) Вы его тоже "декоммунизируете", убогие? :-)))
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Что там мемориальная доска! Они неверное и песни москальские поют... Куда смотрят активисты?
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Рейт Адам
Рейт Адам
Лазарев Ярослав, кто,,они ,?
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