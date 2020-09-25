У Харкові після операції на носі помер 24-річний хлопець: розгорівся скандал

У Харкові після невдалої операції на носі помер 24-річний Юрій Столяр. Операцію по виправлення викривленої носової перегородки проводили в районній лікарні селища Нова Водолага.

Однак після виникнення ускладнення чоловіка в несвідомому стані доставили в Харківську обласну лікарню, пишуть "Факти".

"Юру запевняли, що це нескладна операція, яка у переважної більшості пацієнтів проходить без ускладнень. Юра пішов на цю операцію за показаннями – через викривленої носової перегородки йому було важко дихати. Консервативні методи лікування виявилися малоефективними, і лікар порадив операцію", – розповів двоюрідний брат Юрія Олександр.

Після смерті пацієнта лікарі районної лікарні сказали, що під час операції у Столяра трапився розрив аневризми судини головного мозку.

"У Новій Водолазі толком не змогли нічого пояснити. Сказали, що, найімовірніше, під час операції у Юри стався крововилив у мозок ... Провели обстеження і повідомили, що під час операції у Юри розірвалася аневризма головного мозку ... Сам Юра, крім проблем з носової перегородкою, скаржився на головні болі. Говорив про них лікарям, але так як йому було всього 24 роки, цього ніхто не надав особливого значення", – згадував Олександр.

Відзначається, що Столяр впав у кому ще до переведення в харківську лікарню, де він і помер, не приходячи до тями.

За словами Олександра, через смерть брата він має намір звертатися з приводу події в правоохоронні органи.

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