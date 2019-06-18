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У Харкові фанати Путіна влаштували криваву бійню з ультрас: фото

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У Харкові трапилася бійка між ультрас футбольної команди "Металіст" і місцевими жителями, які в стані алкогольного сп'яніння висловлювалися на підтримку президента Росії Володимира Путіна.

Про це написав у Facebook волонтер Роман Сініцин, показавши фото з місця подій. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Чоловіки в Харкові щось кричали про Путіна, кримнаш і ягусскій, чіплялися до людей. Повз проходили кілька представників ультрас "Металіста", з УБС причому. Їм чоловіки теж повторили свої тези", – поділився він.

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У Харкові фанати Путіна влаштували криваву бійню з ультрас: фото

Telegram ХС Харків

У Харкові фанати Путіна влаштували криваву бійню з ультрас: фото

Telegram ХС Харків

У Харкові фанати Путіна влаштували криваву бійню з ультрас: фото

Telegram ХС Харків

У Харкові фанати Путіна влаштували криваву бійню з ультрас: фото

Telegram ХС Харків

Відзначається, що інцидент трапився в районі станції метро "Академіка Павлова". Закривавлених фанатів Путіна відвезла в лікарню карета швидкої допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в метро Харкова виникла бійка, в результаті чого одного з пасажирів жорстоко побили.

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Україна
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ivanov koly
ivanov koly
откуда только эти путинофилы берутся
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Дать по морде любителю путина мало.....Такую дрянь надо сажать за измену Родине и сепаратизм!
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
Ібо нєх..й воняти за расєю. За порєбріком будуть воняти убл..дкі!
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