У Харкові фанати Путіна влаштували криваву бійню з ультрас: фото

У Харкові трапилася бійка між ультрас футбольної команди "Металіст" і місцевими жителями, які в стані алкогольного сп'яніння висловлювалися на підтримку президента Росії Володимира Путіна.

Про це написав у Facebook волонтер Роман Сініцин, показавши фото з місця подій. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Чоловіки в Харкові щось кричали про Путіна, кримнаш і ягусскій, чіплялися до людей. Повз проходили кілька представників ультрас "Металіста", з УБС причому. Їм чоловіки теж повторили свої тези", – поділився він.

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Відзначається, що інцидент трапився в районі станції метро "Академіка Павлова". Закривавлених фанатів Путіна відвезла в лікарню карета швидкої допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в метро Харкова виникла бійка, в результаті чого одного з пасажирів жорстоко побили.

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