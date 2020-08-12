У Харкові через COVID-19 на самоізоляцію відправили цілий хор.

У театрі опери та балету Харкова зафіксували спалах коронавірусу: COVID-19 виявили відразу в шести хористів.

Як повідомляє ТСН.Ранок, усі інфіковані перебувають удома на самоізоляції – вони почуваються добре і консультуються із сімейним лікарем (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Лише один із хворих мав пневмонію, але зараз його стан покращився.

У театрі вже встановили коло осіб, з якими спілкувалися інфіковані. Додому відправили весь хор – 75 осіб.

Через спалах вірусу концерти хорової музики, які проходили під відкритим небом, тепер скасовано. Зате артисти балету та оркестр на вуличній сцені виступлять і надалі. Там поки жодного хворого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 12 серпня, в Україні офіційно підтверджено 84 548 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 433 – виявлено за минулу добу.