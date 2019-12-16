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16 грудня • оновлено в 23:08
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Харків сколихнула смерть 19-річної Аліни Приходько: вона так і не вийшла з коми після інсульту

1.6т
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У понеділок, 16 грудня, в Харкові померла 19-річна Аліна Приходько, яка після інсульту впала в кому через халатність лікарів.

Про це повідомили на сторінці "Харків 1654" у Facebook. Подробиці трагедії поки невідомі.

Відзначимо, Аліна 9 днів перебувала в комі. Спочатку лікарі припустили, що у дівчини передозування наркотиками, проігнорувавши рідкісний для молоді діагноз. На наступний день після госпіталізації її прооперували, проте врятувати харків'янку не вдалося.

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У Харкові померла 19-річна Аліна Приходько

У Харкові померла 19-річна Аліна Приходько

Facebook Харків 1654

У Харкові померла 19-річна Аліна Приходько

У Харкові померла 19-річна Аліна Приходько

Facebook Харків 1654

Як повідомляв OBOZREVATEL, Аліні Приходько стало зле 8 грудня під час катання на ковзанці. У дівчини різко заболіла голова, проте в лікарні зробити МРТ лише через 12 годин.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна Харків
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