Харків сколихнула смерть 19-річної Аліни Приходько: вона так і не вийшла з коми після інсульту

У понеділок, 16 грудня, в Харкові померла 19-річна Аліна Приходько, яка після інсульту впала в кому через халатність лікарів.

Про це повідомили на сторінці "Харків 1654" у Facebook. Подробиці трагедії поки невідомі.

Відзначимо, Аліна 9 днів перебувала в комі. Спочатку лікарі припустили, що у дівчини передозування наркотиками, проігнорувавши рідкісний для молоді діагноз. На наступний день після госпіталізації її прооперували, проте врятувати харків'янку не вдалося.

У Харкові померла 19-річна Аліна Приходько Facebook Харків 1654

У Харкові померла 19-річна Аліна Приходько Facebook Харків 1654

Як повідомляв OBOZREVATEL, Аліні Приходько стало зле 8 грудня під час катання на ковзанці. У дівчини різко заболіла голова, проте в лікарні зробити МРТ лише через 12 годин.

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