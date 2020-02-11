Потрапив під лавину: в горах Грузії зник український турист

У Грузії рятувальники шукають туриста з України, який зник у горах у Местійському муніципалітеті (край Самегрело – Верхня Сванетія на заході країни).

Про це розповіли на сторінці у Facebook "Адреналін". Пошуки почалися після того, як напередодні українець не повернувся в готель у селищі Местіа. Він міг опинитися в районі сходження лавини біля вершини Тетнульд.

Як зазначили у співтоваристві, після закриття крісел 10 лютого в готель не спустився один із райдерів, який цілий день катав один, залишивши у номері протилавинний біпер та рацію.

У той же день після негайного звернення в поліцію та ідентифікації за номером скіпасу було виявлено, що він зробив підйом на кріслі другої черги на Тетнульді о 13:09. О 13:43 зійшла лавина яка, зі слів учасників, накрила трьох осіб. Дві особи були доставлені в лікарню. Місце положення третьої особи не встановлено.

Пошукові роботи ведуться силами рятувальних і поліцейських загонів. Нині український турист вважається зниклим без вісті.

У групі додали, що одягнутий він був в синьо-зелену плямисту куртку, зелені штани, чорно-білий рюкзак, дошка бартон кастом (Burton Custom) із крєпамі картель (Cartel).

"Ми просимо всіх, хто зараз знаходиться в районі Местії, повідомляти нам будь-яку інформацію за останню добу, що допоможе в пошуках. Велике прохання направляти інформацію одразу нам в повідомлення, оскільки пошукові роботи ведуться в горах, де не завжди ловить сигнал інтернету. Інформацію ми передаватимемо в район пошуку за допомогою телефону", – сказано у повідомленні.

До пошуків громадянина України долучилися місцеві добровольці.

Напередодні в околицях вершини Тетнульд трапилося сходження відразу двох лавин. У районі сходу лавини виявилися четверо осіб із Чехії. Рятувальники надали їм допомогу. Пізніше ЗМІ повідомили, що під лавину могла потрапити ще одна людина – український турист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні в Карпатах неподалік від Рахова загинув чоловік із Ужгорода. Туристи піднімалися на гору Піп Іван з боку міста Рахів Закарпатської області й заблукали.

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