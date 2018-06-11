"У головах вінегрет": пост Ніцой викликав суперечки в мережі

Дитяча письменниця Лариса Ніцой розповіла про те, якою, на її думку, повинна бути "українська Україна".

Так, за її словами, в основу країни має бути покладено все українське: історія, герої, культура, традиції і мова. Про це Лариса Ніцой написала на своїй сторінці в Facebook.

"Українська Україна - це коли поруч можуть розвиватися інші культури, але фундамент країни - міцний український", - зазначила жінка.

Також вона розповіла історію, яка, на її думку, підтверджує становлення такої держави.

Коли бабуся почала співати своєму маленькому онукові пісню з радянського мультфільму про крейсер "Аврору", малюк не впізнав її.

- Крейсер "Аврора" - це що, корабель, який затонув?

- Ні, він не затонув. Коли Ленін ...

- А хто такий Ленін? - переказала діалог Лариса Ніцой.

Далі бабуся зробила докір своїй донці, матері малюка, що у дитини "12" з історії. У відповідь мама хлопчика заусміхалася і запропонувала їй для перевірки знань запитати у дитини, хто був першим президентом України. Бабуся відповіла, що це був Леонід Кравчук, однак дитина виправила її, і сказала, що ним був Михайло Грушевський.

Відзначимо, що в деяких літературних і наукових працях поширюється думка про те, що саме Михайло Грушевський був першим президентом України і мав посаду президента Української Народної Республіки (УНР). Однак архівні документи не підтвердили існування такої посади. Офіційно Грушевський займав пост глави Центральної ради УНР, пишуть на сайті проекту Українського інституту національної пам'яті "100 років боротьби".

У коментарях до посту Лариси Ніцой користувачі неоднозначно відреагували на переказ історії.

"Він не був президентом. У головах "вінегрет". Грушевський був головою Центральної ради - це як голова Верховної Ради", - написав Ігор Зволейко.

"Побільше б таких історій", "Хлопчик молодець, що вчить нашу історію", - написали інші коментатори.

Як писав OBOZREVATEL, Лариса Ніцой поскаржилася на співробітників СБУ, які говорили з нею російською.