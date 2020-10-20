У двох областях України ліжка для лікування коронавірусу зайняті на 100%

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів із коронавірусом зайняті на 68,4%, у Луганській та Донецькій областях цей показник становить 100%.

Усього в країні використовується вже 33 919 ліжок, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Понад 80% завантаженість становить в Одеській (96,6%), Сумській (88,7%) та Вінницькій (80,2%) областях.

Менш як 50% лікарняних ліжок зайняті лише у двох областях – це Кіровоградська (49,2%) та Житомирська (49,8%).

Жодного регіону, готового до ослаблення карантину, в Україні немає. У всіх перевищено показник захворюваності на COVID-19; середній показник у країні – 195,7 за норми 40. Найгірша ситуація спостерігається в Сумській області – 342,9. У Києві відповідний показник – 209,7.

Як повідомив OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні введуть жорсткий карантин, якщо добовий приріст нових інфікованих коронавірусом перевищить 9,5 тисячі осіб.