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6 квітня • оновлено в 11:34
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У Донецькій області зафіксували першу смерть від коронавірусу

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У Донецькій області зафіксували перший летальний випадок від ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19.

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Про це у Facebook написав керівник Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко. Трагічний випадок трапився у Дружківці, помер 84-річний чоловік, у якого COVID-19 був підтверджений лабораторно.

Зараз виявляють осіб, які контактували з зараженим. Глава ОДА висловив співчуття рідним і близьким покійного.

Ілюстративне фото

Ілюстративне фото

dtp.kiev.ua

Відзначимо, що станом на 9 ранку 6 квітня у Донецькій області було відомо про 9 випадків захворювання COVID-19, один з них летальний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тернопільській області помер 57-річний священик Олег Винников, у якого першим в регіоні діагностували COVID-19.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Донецьк
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