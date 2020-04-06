У Донецькій області зафіксували першу смерть від коронавірусу

У Донецькій області зафіксували перший летальний випадок від ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19.

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Про це у Facebook написав керівник Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко. Трагічний випадок трапився у Дружківці, помер 84-річний чоловік, у якого COVID-19 був підтверджений лабораторно.

Зараз виявляють осіб, які контактували з зараженим. Глава ОДА висловив співчуття рідним і близьким покійного.

Ілюстративне фото dtp.kiev.ua

Відзначимо, що станом на 9 ранку 6 квітня у Донецькій області було відомо про 9 випадків захворювання COVID-19, один з них летальний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тернопільській області помер 57-річний священик Олег Винников, у якого першим в регіоні діагностували COVID-19.

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