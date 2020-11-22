У Дніпрі від COVID-19 помер помічник голови ОДА

У Дніпрі від COVID-19 помер помічник голови обласної державної адміністрації, ветеран АТО Олександр Мотрюк.

Про смерть чиновника повідомили на сторінці у Facebook Військово-патріотичного клубу "Айдар". Мотрюк був керівником цієї організації.

"Сьогодні ми висловлюємо свою глибокий сум і щирі співчуття з приводу непоправного горя, передчасної смерті всього українського, великого патріота своєї країни, доброго товариша Олександра Мотрюка", – сказано в повідомленні.

Крім того, співчуття з приводу смерті висловив в Facebook депутат міськради Кривого Рогу Микола Колесник.

"Пішов з життя Олександр Мотрюк, ковід. Чесний, порядний чоловік, воював, Айдар, наш товариш. Дуже сильно допомагав і як друг, і як посадова особа ОДА, Кривбасу і фронтовій спільноті. Вдячні, пам'ятаємо, наші співчуття рідним і близьким Олександра", – написав Колесник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний лікар Чернівецького обласного медичного діагностичного центру Анатолій Вдовичен помер від коронавірусу.