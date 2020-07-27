У Чорному морі завершилися військові навчання Sea Breeze 2020. Фоторепортаж

До Sea Breeze 2020 залучили близько 2 тисяч осіб із восьми країн.

У неділю, 26 липня, у Чорному морі завершилися ювілейні, 20-ті, українсько-американські навчання Sea Breeze 2020.

Як повідомляє АрміяInform, через пандемію коронавірусу навчання проходили лише в морській та повітряній компоненті (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Усього до Sea Breeze 2020 залучили близько 2 тисяч осіб із восьми країн, понад 20 кораблів, а також літаки, гвинтокрили тощо. Крім України та США, у навчаннях взяли участь військові Болгарії, Грузії, Норвегії, Румунії, Іспанії та Туреччини.

Усі завдання маневрів у Чорному морі виконано сповна. Керівники Sea Breeze 2020 від української та американської сторін подякували всім учасникам за високий рівень фахової підготовки та ефективне виконання завдань.

За їхніми словами, ці навчання вкотре продемонстрували високий рівень співпраці між Україною та США, а також регіональними союзниками й партнерами для забезпечення готовності та оперативної сумісності в Чорноморському регіоні.

"Однією з особливостей цьогорічних навчань була спільна дистанційна робота двох штабів, із яких, власне, здійснювалось управління Sea Breeze 2020. Один штаб був розташований безпосередньо в Одесі, а другий – у місті Рота (Королівство Іспанія) в морському операційному центрі 60-го з’єднання надводних кораблів 6-го флоту ВМС США", – зазначило видання.

Це було своєрідним ноу-хау як для українських військових моряків, так і для американських партнерів. Робота штабів велася в режимі постійного обміну інформацією. Дистанційно проводилось планування всіх заходів, а потім, зрештою, сама практична реалізація безпекових операцій у Чорному морі.

Ще однією особливістю навчань стало те, що під час виконання спільних дій уперше було відпрацьовано елемент практичних стрільб зі знищення морських цілей із застосуванням озброєння вертольота. Крім того, уперше в межах Sea Breeze проведено ескортування патрульного протичовнового літака P-8 Poseidon ВМС США.

Навчання Sea Breeze 2020 armyinform.com.ua

Навчання Sea Breeze 2020 armyinform.com.ua

Навчання Sea Breeze 2020 armyinform.com.ua

Навчання Sea Breeze 2020 armyinform.com.ua

Навчання Sea Breeze 2020 armyinform.com.ua

Навчання Sea Breeze 2020 armyinform.com.ua

Навчання Sea Breeze 2020 armyinform.com.ua

Навчання Sea Breeze 2020 armyinform.com.ua

Навчання Sea Breeze 2020 armyinform.com.ua

Навчання Sea Breeze 2020 armyinform.com.ua

Навчання Sea Breeze 2020 armyinform.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, навчання Sea Breeze 2020 стартували 20 липня в акваторії Чорного моря.

25 липня відразу п'ять кораблів НАТО зайшли в одеський порт.