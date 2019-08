У Чорнобилі з'явилися знакові об'єкти. Фотофакт

У Зоні відуження побував відомий італійський митець Фабіанскі Батсфорд, який створив у Чорнобилі 4 об’єкти street art. Всі вони засновані на документальних кадрах.

Роботи Фабіанскі направлені на те, щоб привернути увагу суспільства до важливої теми. У своїй творчості він використовує тільки нешкідливі матеріали, які не впливають на екологію (щоб продивитися знімки, прокрутіть нижче).

Художник закінчив Chelsea College of Art and Design у 2002 році за спеціальністю "Public Art and Design", FC, псевдонім #codefc, активно працює як Street Art / VJ / Video Artist.

арт у Чорнобильській зоні Фото: архів художника

Його робота #codefc була представлена на галереях та на ярмарках мистецтв, таких як Moniker, Scope Miami, Istanbul Contemporary, Apart Gallery, Wannenes Art Auction House (it), Graffik, CD Gallery, Westbank, галерея Muse, The Other Art Fair, Mutate Британські події, музичні фестивалі, включаючи Glastonbury, Big Chill, Secret Garden, Free Rotation, Gatecrasher, Shambala, LPM та клуби в Англії та по всій Європі.

Фото: архів художника

Як повідомляв OBOZREVATEL, Washington Post писала, що вибух реактора на Чорнобильській АЕС в 1986 році не став найбільшою ядерною катастрофою в світі і не свідчить про некомпетентність СРСР.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся