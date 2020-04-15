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15 квітня • оновлено в 11:24
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У Чорнобилі продовжили гасити пожежу: тліє трава й дерева, згоріло вже 30%

1.7т
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У Чорнобильській зоні станом на 7:00 ранку 15 квітня продовжували гасити пеньки та деревину, які тліли. Втім, відкритого вогню у зоні відчуження немає.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники зазначили, що до гасіння залучено 521 людину та 124 одиниці техніки. З них від ДСНС 410 осіб особового складу та 86 одиниць техніки (зокрема два вертольоти).

"Станом на 7:00 15 квітня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пеньків та деревини, що тліють, в осередках пройдених вогнем на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв. Відкритого вогню не спостерігається", – йдеться у зверненні.

Пожежа в Чорнобилі

Пожежа в Чорнобилі

Нагадаємо, внаслідок масштабної пожежі в Чорнобильській зоні, з якою боролися 10 днів, згоріло 30% туристичних об'єктів. 14 квітня повідомлялося, що полум'я в Чорнобильській зоні загасили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітниця "Енергоатому" Наталія Дегтяренко показала страшні кадри пожежі, що впритул підійшла до конфайнмента.

Водночас Антон Геращенко заявив, що чутки про те, що вогонь у Чорнобильській зоні наблизився безпосередньо до ЧАЕС і сховищ ядерних відходів, не відповідають дійсності.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Пожежа в зоні ЧАЕС
Місце
Україна Чорнобиль
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